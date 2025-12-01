Soirée Saint Valentin Salle du Broustic Andernos-les-Bains

Soirée Saint Valentin

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez célébrer la Saint-Valentin avec le Comité de Jumelage Andernos Segorbe !

Danser et s’amuser dans une ambiance festive , avec traiteur et orchestre est une belle façon de partager des moments joyeux avec des amis ou un partenaire.

N’oubliez pas de vous amuser et de profiter de l’amour et de l’amitié qui entourent cette soirée ! .

Salle du Broustic Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 01 83 57 comitejumelageandernossegorbe@gmail.com

English : Soirée Saint Valentin

L’événement Soirée Saint Valentin Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Andernos-les-Bains