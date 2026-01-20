Soirée Saint-Valentin au Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas

Soirée Saint-Valentin au Bouill’O de Troy

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas Aube

Tarif : 65 – 65 – 65 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Au programme

> Un menu Saint-Valentin raffiné imaginé spécialement pour l’occasion

> Jules Solitaire en live, pour une ambiance musicale pleine de douceur

> Marco Niccolini, magicien, pour surprendre et émerveiller tout au long de la soirée



Une parenthèse enchantée à vivre à deux, entre saveurs délicates, musique et instants magiques.



Réservation fortement conseillée.

Faites de cette Saint-Valentin un moment inoubliable. .

Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34 contact@bouillodetroy.fr

