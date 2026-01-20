Soirée Saint-Valentin au Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas
Tarif : 65 – 65 – 65 Eur
Début : 2026-02-14 20:00:00
Au programme
> Un menu Saint-Valentin raffiné imaginé spécialement pour l’occasion
> Jules Solitaire en live, pour une ambiance musicale pleine de douceur
> Marco Niccolini, magicien, pour surprendre et émerveiller tout au long de la soirée
Une parenthèse enchantée à vivre à deux, entre saveurs délicates, musique et instants magiques.
Réservation fortement conseillée.
Faites de cette Saint-Valentin un moment inoubliable. .
Bouill’O de Troy Saint-Julien-les-Villas 10800 Aube Grand Est +33 3 25 79 71 34 contact@bouillodetroy.fr
