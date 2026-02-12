SOIREE SAINT VALENTIN AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-02-14
Soirée Saint Valentin !
Offrez-vous une soirée à deux autour d’un menu gourmand, sublimé par une ambiance musicale assurée par le duo Ceci-cela, pour célébrer l’amour comme il se doit.
Au menu
Entrée Tartare de saumon frais, citron & huile d’olive, chantilly au gingembre
Plat Suprême de poulet jaune au miel, écrasé de pommes de terre & patates douces, mini-carottes
Dessert Macaron vanille framboise et son coulis de fruits rouges
Tarifs 45€ plein tarif ou 40€ avec la carte club JOA (100% gratuite) et 5€ de tickets de jeu offerts .
CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 90 90
