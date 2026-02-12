SOIREE SAINT VALENTIN AU CASINO JOA Bourbonne-les-Bains

SOIREE SAINT VALENTIN AU CASINO JOA

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains Haute-Marne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Soirée Saint Valentin !

Offrez-vous une soirée à deux autour d’un menu gourmand, sublimé par une ambiance musicale assurée par le duo Ceci-cela, pour célébrer l’amour comme il se doit.

Au menu

Entrée Tartare de saumon frais, citron & huile d’olive, chantilly au gingembre

Plat Suprême de poulet jaune au miel, écrasé de pommes de terre & patates douces, mini-carottes

Dessert Macaron vanille framboise et son coulis de fruits rouges

Tarifs 45€ plein tarif ou 40€ avec la carte club JOA (100% gratuite) et 5€ de tickets de jeu offerts .

CASINO JOA Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 90 90

