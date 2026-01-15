Soirée Saint-Valentin au Coeur du Bien-être Le coeur du bien-être Les Andelys

Soirée Saint-Valentin au Coeur du Bien-être

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-14 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Venez célébrer l’amour au Cœur du Bien-être les 13 et 14 février avec un menu spéciale Saint Valentin, de 19h à 22h. Le tout dans un lieu cosy et intimiste. .

Le coeur du bien-être 18 quai Grimoult Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 9 55 49 40 55 lecoeurdubienetre27700@gmail.com

