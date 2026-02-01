Soirée Saint-Valentin au Mine d’Or Saint-Pierre-Montlimart Montrevault-sur-Èvre

Soirée Saint-Valentin au Mine d’Or

Début : 2026-02-14 19:30:00

2026-02-14

Célébrez l’amour avec un repas raffiné au restaurant Le Mine d’Or à Saint-Pierre-Montlimart.

Menu entrée + plat + dessert

Tarif = 44€ par personne

Menu entrée + plat + fromage + dessert

Tarif = 50€ par personne

Réservation par téléphone au 02 41 75 70 38. .

Saint-Pierre-Montlimart 2 Rue des Mines d'Or Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 75 70 38

