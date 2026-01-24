Soirée Saint-Valentin au Quai Vézère Le Bugue

Soirée Saint-Valentin au Quai Vézère

32 place de l’hôtel de ville Le Bugue Dordogne

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

2026-02-14

19h. Dîner-concert mêlant plaisirs gourmands et émotions musicales accompagné par le pianiste chanteur Éric Levaillant et son répertoire de musiques romantiques. Sur réservation.

Venez célébrer l’amour lors d’une soirée exceptionnelle au Quai Vézère.

Pour cette Saint-Valentin, nous vous proposons un dîner-concert, mêlant plaisirs gourmands et émotions musicales.

Le pianiste-chanteur Éric Levaillant accompagnera notre soirée avec un répertoire de musiques romantiques, dans une ambiance intime, chaleureuse et élégante, propice au partage et à la tendresse.

Une parenthèse hors du temps pour se retrouver, s’aimer et célébrer l’amour au fil de la Vézère.

Dîner-concert dinatoire sur réservation. .

32 place de l’hôtel de ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 52 73 72 04

English : Soirée Saint-Valentin au Quai Vézère

19h. Dinner concert combining gourmet pleasures and musical emotions, accompanied by pianist-singer Éric Levaillant and his repertoire of romantic music. Reservations required.

