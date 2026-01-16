Soirée Saint Valentin au Relais de l’Estuaire Relais de l’Estuaire Étauliers
Relais de l’Estuaire 79 rue Principale Étauliers Gironde
Le restaurant le Relais de l’Estuaire vous invite à venir dîner en amoureux le samedi 14 février !
Au programme soirée romantique, diner aux chandelles, musique douce, quizz des amoureux, menu spécial… de quoi passer un bon moment !
Réservation vivement conseillée avant le 8 février. .
Relais de l’Estuaire 79 rue Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 70 36 contact@relais-estuaire.fr
