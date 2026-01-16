Soirée Saint Valentin au Relais de l’Estuaire Relais de l’Estuaire Étauliers

Soirée Saint Valentin au Relais de l’Estuaire

Relais de l’Estuaire 79 rue Principale Étauliers Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le restaurant le Relais de l’Estuaire vous invite à venir dîner en amoureux le samedi 14 février !

Au programme soirée romantique, diner aux chandelles, musique douce, quizz des amoureux, menu spécial… de quoi passer un bon moment !

Réservation vivement conseillée avant le 8 février. .

Relais de l’Estuaire 79 rue Principale Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 64 70 36 contact@relais-estuaire.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Saint Valentin au Relais de l’Estuaire Étauliers a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde