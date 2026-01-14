SOIREE SAINT-VALENTIN AU RESTAURANT L’FMR Casino de Luc sur Mer Luc-sur-Mer

SOIREE SAINT-VALENTIN AU RESTAURANT L’FMR

Casino de Luc sur Mer 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Dîner gourmand et ambiance musicale.

Venez profiter d’un dîner gourmand à l’occasion de la Saint-Valentin dans une ambiance chaleureuse et complice, accompagné en musique par Le Duo Guerrier. .

Casino de Luc sur Mer 20 Rue Guynemer Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 2 31 97 32 19

English : SOIREE SAINT-VALENTIN AU RESTAURANT L’FMR

Gourmet dinner and live music.

