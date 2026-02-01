Soirée Saint-Valentin au Sacobri Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne

Soirée Saint-Valentin au Sacobri

Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Tout public

A l’occasion de la Saint-Valentin, le Sacobri vous invite à sa soirée Saco… Love !

Un collier, une couleur, une mission un coeur vert si vous êtes open pour rencontrer, un coeur rouge si vous êtes déjà pris.

Soirée avec DJ Franck ! .

Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21

