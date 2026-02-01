Soirée Saint-Valentin au Sacobri Shop & Bières Sacobri Châlons-en-Champagne
Soirée Saint-Valentin au Sacobri
Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Tout public
A l’occasion de la Saint-Valentin, le Sacobri vous invite à sa soirée Saco… Love !
Un collier, une couleur, une mission un coeur vert si vous êtes open pour rencontrer, un coeur rouge si vous êtes déjà pris.
Soirée avec DJ Franck ! .
Shop & Bières Sacobri 19 Place de la République Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33 3 26 63 52 21
