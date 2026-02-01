Soirée Saint-Valentin au Seven Zola Troyes
Début : 2026-02-14 19:00:00
Ambiance cosy, cocktails de l’amour et planches à partager pour les couples, les ami(e)s ou les sans Valentin .
Sur réservation obligatoire. .
Le Seven Zola Troyes 10000 Aube Grand Est
