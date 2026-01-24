SOIREE SAINT-VALENTIN AVEC CINDY & MELIES Quartier de la Corniche Sète

SOIREE SAINT-VALENTIN AVEC CINDY & MELIES

Quartier de la Corniche 45, Place Édouard Herriot Sète Hérault

Tarif : 59 – 59 – 59 EUR

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Le 14 février dès 20h30, laissez-vous séduire par une soirée unique au Casino de Sète avec Cindy et MelièsCindy et Meliès sont deux chanteurs passionnés, unis par l’amour de la musique et de la scèneForts de plusieurs années d’expérience, ils partagent leur complicité et leur énergie au sein du même orchestre depuis trois ansLeur duo harmonieux séduit par sa sincérité, sa puissance vocale et l’émotion qu’ils transmettent à chaque prestationMenu unique, dans une ambiance romantique et élégante, pour une soirée inoubliableFaites de cette Saint-Valentin un moment mémorable à partager à deux.Accès +18 ans non interdit de jeux, sur présentation d’une pièce d’identité en cours de validité LES JEUX D’ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ETRE DANGEREUX PERTES D’ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION…RETROUVEZ NOS CONSEILS SUR JOUEURS-INFO-SERVICE.FR (09 74 75 13 13 APPEL NON-SURTAXÉ) . .

Quartier de la Corniche 45, Place Édouard Herriot Sète 34200 Hérault Occitanie +33 4 67 46 65 65 agarau@groupetranchant.com

English :

On February 14, starting at 8:30 p.m., let yourself be seduced by a unique evening at the Casino de Sète with Cindy and Meliès

