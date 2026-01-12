Soirée Saint-Valentin Salle des fêtes Blainville-Crevon
Soirée Saint-Valentin Salle des fêtes Blainville-Crevon samedi 14 février 2026.
Soirée Saint-Valentin
Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:00:00
fin : 2026-02-14 23:30:00
Date(s) :
2026-02-14
Le comité des fêtes de Blainville-Crevon organise sa Soirée Saint-Valentin ce samedi 14 février.
Au programme un repas dansant animé par Christophe et Marlène, pour célébrer l’amour, l’amitié et le plaisir d’être ensemble.
Soyez au rendez-vous pour une soirée pleine d’amour et de bonne humeur ! .
Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 88 93 28 gillesalexandre@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Saint-Valentin
L’événement Soirée Saint-Valentin Blainville-Crevon a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin