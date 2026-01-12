Soirée Saint-Valentin Salle des fêtes Blainville-Crevon

Soirée Saint-Valentin

Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon Seine-Maritime

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

2026-02-14

Le comité des fêtes de Blainville-Crevon organise sa Soirée Saint-Valentin ce samedi 14 février.

Au programme un repas dansant animé par Christophe et Marlène, pour célébrer l’amour, l’amitié et le plaisir d’être ensemble.

Soyez au rendez-vous pour une soirée pleine d’amour et de bonne humeur ! .

Salle des fêtes 163 Route de Ry Blainville-Crevon 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 62 88 93 28 gillesalexandre@sfr.fr

