Soirée Saint Valentin Jungle by Mamão Bourg-de-Péage

Soirée Saint Valentin
Jungle by Mamão 475 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
L’amour se met à table: Le Jungle by Mamão se transforme en écrin romantique pour une soirée pensée à deux, entre élégance, émotion et gourmandise.
Un menu spécial, imaginé comme un véritable récit culinaire…
Jungle by Mamão 475 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr
English :
L’amour se met à table: Le Jungle by Mamão transforms itself into a romantic setting for an evening thought up for two, combining elegance, emotion and gourmet delights.
A special menu, imagined as a veritable culinary narrative…
