Soirée Saint Valentin Jungle by Mamão Bourg-de-Péage

Soirée Saint Valentin

Jungle by Mamão 475 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage Drôme

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

L’amour se met à table: Le Jungle by Mamão se transforme en écrin romantique pour une soirée pensée à deux, entre élégance, émotion et gourmandise.

Un menu spécial, imaginé comme un véritable récit culinaire…

Jungle by Mamão 475 allée des Deux Soeurs Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 85 48 54 85 contact@mamao.fr

L’amour se met à table: Le Jungle by Mamão transforms itself into a romantic setting for an evening thought up for two, combining elegance, emotion and gourmet delights.

A special menu, imagined as a veritable culinary narrative…

