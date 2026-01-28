Soirée Saint-Valentin Boudicca Bar Le Celtique Hôtel & Spa * Carnac
Soirée Saint-Valentin Boudicca Bar Le Celtique Hôtel & Spa * Carnac vendredi 13 février 2026.
Boudicca Bar Le Celtique Hôtel & Spa * 82 Avenue des Druides Carnac Morbihan
Tarif : – –
Début : 2026-02-13 19:30:00
fin : 2026-02-13 21:30:00
2026-02-13
À partir de 19h30 Soirées huitres-champagne au Boudicca Bar pour les amoureux et les célibataires !
Coffret Cadeau à gagner. .
English : Soirée Saint-Valentin
