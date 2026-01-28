Soirée Saint-Valentin Boudicca Bar Le Celtique Hôtel & Spa * Carnac

Soirée Saint-Valentin

Boudicca Bar Le Celtique Hôtel & Spa * 82 Avenue des Druides Carnac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:30:00

fin : 2026-02-13 21:30:00

Date(s) :

2026-02-13

À partir de 19h30 Soirées huitres-champagne au Boudicca Bar pour les amoureux et les célibataires !

Coffret Cadeau à gagner. .

Boudicca Bar Le Celtique Hôtel & Spa * 82 Avenue des Druides Carnac 56340 Morbihan Bretagne +33 2 97 52 14 15

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint-Valentin

L’événement Soirée Saint-Valentin Carnac a été mis à jour le 2026-01-28 par OT DE CARNAC