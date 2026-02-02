Soirée Saint Valentin Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux
Soirée Saint Valentin Casino JOA
Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura
Dîner de la Saint-Valentin au restaurant le Comptoir, au Casino JOA à Saint-Laurent en Grandvaux
Venez profitez d’un savoureux tête à tête le samedi 14 février (midi & soir)
Réservation au 03 63 28 99 90.
Coupe de Crémant du Jura
*****
Foie gras, chutney cerise
ou
Ceviche de dorade et vierge passion
*****
Tournedos de canard aux morilles
ou
Dos de lieu jaune, sauce mangue
*****
Entremet marron chocolat
ou
Entremet framboise
Tarif 49€,
5€ de ticket de jeu offert
(sur détention ou création de la carte club) .
Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90
