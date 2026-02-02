Soirée Saint Valentin Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Soirée Saint Valentin Casino JOA

Dîner de la Saint-Valentin au restaurant le Comptoir, au Casino JOA à Saint-Laurent en Grandvaux

Venez profitez d’un savoureux tête à tête le samedi 14 février (midi & soir)

Réservation au 03 63 28 99 90.

Coupe de Crémant du Jura

*****

Foie gras, chutney cerise

ou

Ceviche de dorade et vierge passion

*****

Tournedos de canard aux morilles

ou

Dos de lieu jaune, sauce mangue

*****

Entremet marron chocolat

ou

Entremet framboise

Tarif 49€,

5€ de ticket de jeu offert

(sur détention ou création de la carte club) .

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90

