Soirée Saint Valentin

Chanteix Corrèze

L’association Tuberculture de Chanteix organise une soirée ST VALENTIN sous forme de DINER CONCERT avec le groupe TITO et TOTI le samedi 14 février à partir de 19 h à la boite en zinc,

au menu potage Carbonade flamande riz fromage dessert

côté musique le groupe TITO et TOTI animera la soirée

Accordéon, guitare, chant de vie. Reprises de chansons françaises et compos récentes pour un concert festif et familial.

tarif soirée complète 22 €/18 € (tarif réduit pour adhérent 2026, étudiant, demandeur d’emploi, enfant plus de 12 ans)

concert seul (21 h) 10 €

information réservation

Association Tuberculture 0555279581 ou sur www.tuberculture.fr onglet billetterie

Venez célébrer l’amour avec nous dans une ambiance magique et festive .

Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81

