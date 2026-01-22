Soirée Saint Valentin Chanteix
Soirée Saint Valentin Chanteix samedi 14 février 2026.
Soirée Saint Valentin
Chanteix Corrèze
L’association Tuberculture de Chanteix organise une soirée ST VALENTIN sous forme de DINER CONCERT avec le groupe TITO et TOTI le samedi 14 février à partir de 19 h à la boite en zinc,
au menu potage Carbonade flamande riz fromage dessert
côté musique le groupe TITO et TOTI animera la soirée
Accordéon, guitare, chant de vie. Reprises de chansons françaises et compos récentes pour un concert festif et familial.
tarif soirée complète 22 €/18 € (tarif réduit pour adhérent 2026, étudiant, demandeur d’emploi, enfant plus de 12 ans)
concert seul (21 h) 10 €
information réservation
Association Tuberculture 0555279581 ou sur www.tuberculture.fr onglet billetterie
Venez célébrer l’amour avec nous dans une ambiance magique et festive .
Chanteix 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 27 95 81
