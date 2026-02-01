Soirée Saint-Valentin chez O’Zest O’Zest Bar Hauts de Bienne

Soirée Saint-Valentin chez O’Zest

O’Zest Bar 129 Rue de la République Hauts de Bienne Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 01:00:00

Date(s) :

2026-02-14

O’Zest célèbre les amoureux !

Au menu

– un cocktail made in O’Zest

– un plateau à partager réalisé par Laure Sucrée (nems de truites, maki truite avocat fromage frais, maki truite fumée fenouil, rouleau de truite fumée et légumes croquants, gravlax de truite aux 4 baies, sashimi de truite blanche, rouleau de printemps)

– dessert cœur yuzu

Sur réservation .

O’Zest Bar 129 Rue de la République Hauts de Bienne 39400 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 08 31 90 ozestbar@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint-Valentin chez O’Zest

L’événement Soirée Saint-Valentin chez O’Zest Hauts de Bienne a été mis à jour le 2026-02-02 par OFFICE DE TOURISME HAUT JURA GORGES DE LA BIENNE