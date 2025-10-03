Soirée Saint-Valentin

15 rue Robert Schuman Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

Date(s) :

2026-02-14

La patinoire vous invite à fêter l’amour et l’amitié dans une ambiance douce et romantique !

La patinoire vous invite à fêter l’amour et l’amitié dans une ambiance douce et romantique à l’occasion de la Saint-Valentin. Venez patiner avec votre petit(e) ami(e) ou un(e) ami(e) pour profiter de cet instant et déguster cocktails et gourmandises.

Une occasion rêvée de vivre une soirée pleine de douceur et de partager un moment inoubliable sur la glace. Laissez la magie opérer !

Retrouvez toutes les animations, événements et spectacles de la saison 2025/2026 sur www.patinoirecolmar.fr

E-billets et abonnements sur www.patinoirecolmar.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

Restauration sur place, cocktails et gourmandises.

Les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte.

Les aides au patinage ne sont pas disponibles les vendredis soir. L’accès en bord de piste en chaussure n’est pas autorisé. .

15 rue Robert Schuman Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 80 09 05 contact@patinoirecolmar.fr

English :

The skating rink invites you to celebrate love and friendship in a gentle, romantic atmosphere!

German :

Die Eisbahn lädt Sie ein, Liebe und Freundschaft in einer süßen und romantischen Atmosphäre zu feiern!

Italiano :

La pista di ghiaccio vi invita a celebrare l’amore e l’amicizia in un’atmosfera dolce e romantica!

Espanol :

La pista de hielo le invita a celebrar el amor y la amistad en un ambiente suave y romántico

L’événement Soirée Saint-Valentin Colmar a été mis à jour le 2025-10-03 par Office de tourisme de Colmar