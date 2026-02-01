Soirée Saint-Valentin Couffé
Soirée Saint-Valentin Couffé samedi 14 février 2026.
Soirée Saint-Valentin
Salle polyvalente Couffé Loire-Atlantique
Tarif : 12 – 12 – EUR
Début : 2026-02-14 19:30:00
2026-02-14
L’association Espoir Afrique organise une soirée Saint-Valentin le samedi 14 février à Couffé.
19h30
Apéro + repas antillais (Crabe au surimi, Chiktaye de morue, rougail de poulet)
22h30
Soirée dansante avec DJ
Réservation avant le 7 février. .
Salle polyvalente Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 23 65 95 espoirafrik@gmail.com
English :
The Espoir Afrique association is organizing a Valentine’s evening on Saturday February 14 in Couffé.
