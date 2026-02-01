Soirée Saint-Valentin Couffé

Soirée Saint-Valentin

Salle polyvalente Couffé Loire-Atlantique

Début : 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

L’association Espoir Afrique organise une soirée Saint-Valentin le samedi 14 février à Couffé.

19h30

Apéro + repas antillais (Crabe au surimi, Chiktaye de morue, rougail de poulet)

22h30

Soirée dansante avec DJ

Réservation avant le 7 février. .

Salle polyvalente Couffé 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 67 23 65 95 espoirafrik@gmail.com

English :

The Espoir Afrique association is organizing a Valentine’s evening on Saturday February 14 in Couffé.

