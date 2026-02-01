Soirée Saint Valentin Dorlisheim

Soirée Saint Valentin

Samedi 2026-02-14 19:00:00

2026-02-14

2026-02-14

Offre Spéciale Saint-Valentin Séjour & Dîner

Nous proposons un pack exclusif Saint-Valentin au tarif de 247 € pour 2 personnes, incluant

• 1 nuit en chambre double confort

• Petit-déjeuner buffet offert pour 2

• Menu spécial Saint-Valentin pour 2 (hors boissons)

• Surprise de Cupidon

Le menu Saint-Valentin est également disponible hors offre au prix de 62 € par personne, avec un accord mets & vins à 27 € par personne.

Détail du menu

Entrée

Feuille à feuille de céleri, crème glacée à la truffe Mélanosporum

Plats

• Bar rôti à l’unilatéral, poireaux brûlés, beurre blanc au yuzu

OU

• Paleron Angus de Castille grillé, polenta crémeuse, carottes glacées, compotée d’échalote, jus de braisage

Dessert

Tartare de fruits exotiques à la coriandre, croustillant de datte Medjool .

1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@restaurant-chez-claude.com

English :

