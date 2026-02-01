Soirée Saint Valentin Dorlisheim
Soirée Saint Valentin Dorlisheim samedi 14 février 2026.
Soirée Saint Valentin
1 Chemin des Moissons Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : Samedi 2026-02-14 19:00:00
Début : Samedi 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Offre Spéciale Saint-Valentin Séjour & Dîner
Nous proposons un pack exclusif Saint-Valentin au tarif de 247 € pour 2 personnes, incluant
• 1 nuit en chambre double confort
• Petit-déjeuner buffet offert pour 2
• Menu spécial Saint-Valentin pour 2 (hors boissons)
• Surprise de Cupidon
Le menu Saint-Valentin est également disponible hors offre au prix de 62 € par personne, avec un accord mets & vins à 27 € par personne.
Détail du menu
Entrée
Feuille à feuille de céleri, crème glacée à la truffe Mélanosporum
Plats
• Bar rôti à l’unilatéral, poireaux brûlés, beurre blanc au yuzu
OU
• Paleron Angus de Castille grillé, polenta crémeuse, carottes glacées, compotée d’échalote, jus de braisage
Dessert
Tartare de fruits exotiques à la coriandre, croustillant de datte Medjool .
1 Chemin des Moissons Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 20 50 85 commercial@restaurant-chez-claude.com
