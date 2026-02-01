Soirée Saint Valentin PATINOIRE Épinal

Soirée Saint Valentin

PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges

Samedi 2026-02-14 20:45:00

2026-02-14

Participez à la soirée Saint Valentin organisée par la patinoire d’Épinal pour patiner en couple ou seul dans une ambiance musicale et romantiqueTout public

PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est

English :

Take part in the Valentine’s evening organized by the Épinal ice rink to skate as a couple or alone in a musical and romantic atmosphere

