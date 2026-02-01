Soirée Saint Valentin PATINOIRE Épinal
Soirée Saint Valentin
PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
Début : Samedi Samedi 2026-02-14 20:45:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
2026-02-14
Participez à la soirée Saint Valentin organisée par la patinoire d’Épinal pour patiner en couple ou seul dans une ambiance musicale et romantiqueTout public
PATINOIRE 2 faubourg de poissompré Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 68 50 52
English :
Take part in the Valentine’s evening organized by the Épinal ice rink to skate as a couple or alone in a musical and romantic atmosphere
