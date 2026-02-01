Soirée Saint-Valentin et karaoké V and B Dives-sur-Mer

Soirée Saint-Valentin et karaoké

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:30:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé par le V and B de Dives-sur-Mer.

Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé par le V and B de Dives-sur-Mer. .

V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint-Valentin et karaoké

Awaken your inner singer and join in the fun at this friendly event organised by the V and B in Dives-sur-Mer.

L’événement Soirée Saint-Valentin et karaoké Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-14 par OT Normandie Pays d’Auge