Soirée Saint-Valentin et karaoké V and B Dives-sur-Mer
Soirée Saint-Valentin et karaoké V and B Dives-sur-Mer vendredi 13 février 2026.
Soirée Saint-Valentin et karaoké
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 18:30:00
fin : 2026-02-13 22:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Réveillez le chanteur qui sommeille en vous et venez donner de la voix lors de ce moment convivial proposé par le V and B de Dives-sur-Mer.
V and B Avenue des Résistants Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 85 90 37 divessurmer@vandb.fr
English : Soirée Saint-Valentin et karaoké
Awaken your inner singer and join in the fun at this friendly event organised by the V and B in Dives-sur-Mer.
