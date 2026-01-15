Soirée Saint-Valentin inclusive K+1 Vernon

Soirée Saint-Valentin inclusive

K+1 34 rue d’Albufera Vernon Eure

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

Et si on fêtait la Saint-Valentin… autrement ?

Au K+1, la Saint-Valentin, ce n’est pas que pour les amoureux !

Que vous soyez en couple, célibataire, entre amis ou en famille vous êtes tous les bienvenus.

✨ Pas de menu imposé on vous accueille autour de notre carte habituelle, avec quelques petites surprises.

Juste une soirée conviviale, chaleureuse et inclusive, sans pression ni codes, simplement pour le plaisir de partager un bon moment ensemble.

Ici, on célèbre l’amour au sens large l’amitié, la famille, le plaisir d’être ensemble… et la bonne cuisine

Pensez à réserver !

02 32 21 35 49

www.kplus1.fr .

K+1 34 rue d’Albufera Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 21 35 49 contact@kplus1.fr

