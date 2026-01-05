Soirée Saint-Valentin Rue des Caraïbes Jonzac

Soirée Saint-Valentin

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 35 – 35 – 180 EUR

Début : 2026-02-14 19:00:00

fin : 2026-02-14 23:59:00

2026-02-14

Venez fêter la Saint-Valentin en amoureux à l’Espace Détente des Antilles de Jonzac. Pour l’occasion, l’Espace Beauté vous délivrera sur rendez-vous des massages et soins et plusieurs formules au choix vous seront proposées

Rue des Caraïbes Les Antilles de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 86 48 15 antilles.accueil@haute-saintonge.org

Come and celebrate Valentine’s Day with your loved ones at the Espace Détente des Antilles in Jonzac. For the occasion, the Espace Beauté will provide massages and treatments by appointment, with a choice of several formulas:

