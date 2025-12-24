Soirée Saint Valentin (La Banou), Brive-la-Gaillarde
Soirée Saint Valentin (La Banou), Brive-la-Gaillarde samedi 14 février 2026.
Soirée Saint Valentin (La Banou)
37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Chandelles et Concert de Dr Pick Up. Que ce soit en couple ou entre amis, rendez-vous pour une belle soirée rythmée par le blues, le boogie et le swing. .
37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée Saint Valentin (La Banou)
L’événement Soirée Saint Valentin (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-22 par Brive Tourisme