Soirée Saint Valentin (La Banou)

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Chandelles et Concert de Dr Pick Up. Que ce soit en couple ou entre amis, rendez-vous pour une belle soirée rythmée par le blues, le boogie et le swing. .

37 avenue Foch Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint Valentin (La Banou)

L’événement Soirée Saint Valentin (La Banou) Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-22 par Brive Tourisme