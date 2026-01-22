Soirée Saint Valentin Salle Paul Eluard La Ciotat

Soirée Saint Valentin

Samedi 14 février 2026 de 20h à 23h30. Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14 23:30:00

Date(s) :

2026-02-14

Venez accompagné(e) de votre Valentin ou de votre Valentine et participez à cette soirée conviviale placée sous le signe de la bonne humeur.

Cette soirée dansante sur le thème de la Saint Valentin sera animée par l’orchestre de variétés Arc en Ciel.

Une petite restauration et des boissons seront disponibles sur place.

Un weekend pour Valentin et Valentine sera également à gagner à l’issue d’un tirage au sort. .

Salle Paul Eluard Avenue Jules Ferry La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 24 97 96 80

English :

Come with your Valentine and take part in this convivial evening in a good mood.

