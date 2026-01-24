Soirée Saint-Valentin Salle des fêtes Montigny
Soirée Saint-Valentin Salle des fêtes Montigny samedi 14 février 2026.
Soirée Saint-Valentin
Salle des fêtes 248 Allée du Lieutenant Aubert Montigny Seine-Maritime
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Tous les amours ont rendez-vous au Relais de Montigny pour la Saint-Valentin.
En couple, entre amis ou proches, partagez une soirée d’exception autour d’un menu raffiné.
A 5 min de Rouen, vivez une parenthèse romantique dans un lieu chaleureux, élégant et accessible.
Parking gratuit disponible sur place
Réservez votre table au 20.35.36.05.97 .
Salle des fêtes 248 Allée du Lieutenant Aubert Montigny 76380 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 36 05 97 contact@lerelaisdemontigny.fr
