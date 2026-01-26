Soirée Saint Valentin villa de la Lunoterie Oyré

Soirée Saint Valentin

villa de la Lunoterie 70 rue de la Grand Croix Oyré Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Surprenez votre Valentin ou Valentine, en lui réservant une soirée magique. .

villa de la Lunoterie 70 rue de la Grand Croix Oyré 86220 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 66 02 78

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Saint Valentin

L’événement Soirée Saint Valentin Oyré a été mis à jour le 2026-01-24 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne