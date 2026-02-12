SOIREE SAINT VALENTIN PAR BOURBONNE’ECO Bourbonne-les-Bains
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains Haute-Marne
Tout public
Organisée par l’association Bourbonn’éco avec DJ MAMAT
Repas dansant sur réservation à 25€
Soirée dansant 10€/pers à partir de 23h .
SALLE DES FETES Bourbonne-les-Bains 52400 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 90 06 90
L’événement SOIREE SAINT VALENTIN PAR BOURBONNE’ECO Bourbonne-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-10 par Antenne de Bourbonne-les-Bains