Soirée Saint-Valentin par l’association Eur’Ivoire

Place de l’Église Saint-Georges-sur-Eure Eure-et-Loir

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14 19:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

L’association Eur’Ivoire organise un dîner et une soirée dansante pour la Saint-Valentin, à Saint-Georges-sur-Eure. Réservations obligatoires.

Menu spécialités ivoiriennes. Dress code noir, rouge et chic. Places limitées, ne tardez pas. 50 .

Place de l’Église Saint-Georges-sur-Eure 28190 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 64 54 63 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Eur’Ivoire association is organizing a Valentine’s Day dinner and dance in Saint-Georges-sur-Eure. Reservations essential.

L’événement Soirée Saint-Valentin par l’association Eur’Ivoire Saint-Georges-sur-Eure a été mis à jour le 2026-02-03 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES