Soirée Saint Valentin Parenthèse enchantée à la Salle à manger Restaurant La Salle à manger Crest samedi 14 février 2026.
Restaurant La Salle à manger Place du Champ de Mars Crest Drôme
Tarif : 48 – 48 – 48 EUR
/personne. Menu complet Entrée, Plat, Dessert
Début : 2026-02-14 19:00:00
2026-02-14
Vivez Une Parenthèse Enchantée ! Notre équipe met tout son amour et son savoir-faire dans l’élaboration d’un menu qui célèbre le duo. Que vous soyez au début de votre histoire ou complices depuis toujours, laissez la magie opérer autour de notre table.
Restaurant La Salle à manger Place du Champ de Mars Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 52 15 52 76 contact@lasalleamangercrest.fr
English :
Experience Une Parenthèse Enchantée ! Our team puts all its love and know-how into creating a menu that celebrates the duo. Whether you’re just starting out or have been partners forever, let the magic happen around our table.
