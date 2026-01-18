Soirée Saint-Valentin Casino Tranchant Pau

Soirée Saint-Valentin

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau Pyrénées-Atlantiques

Offrez-vous une Saint-Valentin hors du temps dans une ambiance élégante, intimiste et romantique, pensée pour les amoureux en quête d’émotion, de saveurs et de spectacle. ?? Spectacle de cabaret inédit “Un amour de croisière” Embarquez pour un voyage autour du monde sensualité, poésie et folie douce vous transporteront des délices de l’Orient aux Tropiques, en passant par l’Afrique et le soleil levant. Une escapade hors du temps pour savourer le bonheur en pleine mer. Menu (servi dans des “bulles”) Filet de rouget, crème de fenouil & écume de crustacés Suprême de volaille, jus de morilles & mousseline de pommes de terre Assortiment de desserts tartelette pomme d’amour, panna cotta fruits rouges, macaron framboise, sorbet fraise, cœur chocolat au lait & framboise 2 verres de vin compris .

Casino Tranchant 4 Rue Suzanne Lenglen Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 94 50 87 blaulhe@groupetranchant.com

