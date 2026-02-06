Soirée Saint-Valentin Rue andré grousset Pujols

Soirée Saint-Valentin

Rue andré grousset Centre aquatique de Malbentre Pujols Lot-et-Garonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11

fin : 2026-02-11

Date(s) :

2026-02-11

A l’occasion de la Saint-Valentin, le Centre Aquatique de Malbentre vous invite à une soirée Aquabike en duo.

En amoureux, entre amis ou en famille cette soirée est ouverte à tous les duos !

Un pot de l’amitié sera proposé à la fin de la séance.

Inscription obligatoire.

Rue andré grousset Centre aquatique de Malbentre Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 97 26

English : Soirée Saint-Valentin

To celebrate Valentine’s Day, Malbentre Aquatic Center invites you to an Aquabike duo evening.

For lovers, friends or family: this evening is open to all duos!

A pot de l’amitié will be offered at the end of the session.

Registration required.

L’événement Soirée Saint-Valentin Pujols a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot