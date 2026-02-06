Soirée Saint-Valentin Rue andré grousset Pujols
Soirée Saint-Valentin Rue andré grousset Pujols mercredi 11 février 2026.
Soirée Saint-Valentin
Rue andré grousset Centre aquatique de Malbentre Pujols Lot-et-Garonne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-02-11
A l’occasion de la Saint-Valentin, le Centre Aquatique de Malbentre vous invite à une soirée Aquabike en duo.
En amoureux, entre amis ou en famille cette soirée est ouverte à tous les duos !
Un pot de l’amitié sera proposé à la fin de la séance.
Inscription obligatoire.
Rue andré grousset Centre aquatique de Malbentre Pujols 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 70 97 26
English : Soirée Saint-Valentin
To celebrate Valentine’s Day, Malbentre Aquatic Center invites you to an Aquabike duo evening.
For lovers, friends or family: this evening is open to all duos!
A pot de l’amitié will be offered at the end of the session.
Registration required.
L’événement Soirée Saint-Valentin Pujols a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot