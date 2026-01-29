Soirée Saint Valentin Saint-Affrique
Soirée Saint Valentin Saint-Affrique samedi 14 février 2026.
Soirée Saint Valentin
14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique Aveyron
Samedi 2026-02-14
Amour et gastronomie se rencontrent… Offrez-vous une Saint-Valentin inoubliable au Grand Café !
Pour les amoureux… et tous ceux qui aiment les belles assiettes
Un menu spécial Saint-Valentin imaginé pour l’occasion, dans l’ambiance chaleureuse de notre cuisine ouverte.
Menu
Planche de foie gras et sa compotée d’oignons maison.
Magret entier frais du Sud-Ouest sauce foie gras ou Gambas aïoli et leurs garnitures.
Farandole de dessert à partager
Café 39 .
14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 70 01
English :
Love and gastronomy meet? Treat yourself to an unforgettable Valentine’s Day at Le Grand Café!
