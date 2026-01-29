Soirée Saint Valentin

14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR

39

Tarif de base plein tarif

prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Amour et gastronomie se rencontrent… Offrez-vous une Saint-Valentin inoubliable au Grand Café !

Pour les amoureux… et tous ceux qui aiment les belles assiettes

Un menu spécial Saint-Valentin imaginé pour l’occasion, dans l’ambiance chaleureuse de notre cuisine ouverte.

Menu

Planche de foie gras et sa compotée d’oignons maison.

Magret entier frais du Sud-Ouest sauce foie gras ou Gambas aïoli et leurs garnitures.

Farandole de dessert à partager

Café 39 .

14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 70 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Love and gastronomy meet? Treat yourself to an unforgettable Valentine’s Day at Le Grand Café!

L’événement Soirée Saint Valentin Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)