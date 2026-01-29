Soirée Saint Valentin Saint-Affrique

Soirée Saint Valentin

Soirée Saint Valentin Saint-Affrique samedi 14 février 2026.

Soirée Saint Valentin

14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR
39
Tarif de base plein tarif
prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Amour et gastronomie se rencontrent… Offrez-vous une Saint-Valentin inoubliable au Grand Café !
Pour les amoureux… et tous ceux qui aiment les belles assiettes
Un menu spécial Saint-Valentin imaginé pour l’occasion, dans l’ambiance chaleureuse de notre cuisine ouverte.
Menu
Planche de foie gras et sa compotée d’oignons maison.
Magret entier frais du Sud-Ouest sauce foie gras ou Gambas aïoli et leurs garnitures.
Farandole de dessert à partager
Café 39  .

14 Boulevard Charles de Gaulle Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 5 65 97 70 01 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Love and gastronomy meet? Treat yourself to an unforgettable Valentine’s Day at Le Grand Café!

L’événement Soirée Saint Valentin Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)