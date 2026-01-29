Soirée Saint Valentin Saint-Affrique
Soirée Saint Valentin Saint-Affrique samedi 14 février 2026.
Soirée Saint Valentin
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
prix par personne
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
La magie s’invite au Matchico pour la Saint-Valentin !
Une soirée tout en douceur, pensée pour partager un moment à deux.
Au programme
Un menu gourmand
Une animation magique mêlant magie et variété française avec Mika Anim
Une coupe de champagne rosé incluse
… et peut-être quelques surprises
Une ambiance intimiste et conviviale, comme on les aime. 50 .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Magic at Matchico for Valentine’s Day!
L’événement Soirée Saint Valentin Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)