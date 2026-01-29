Soirée Saint Valentin Saint-Affrique

Soirée Saint Valentin

Soirée Saint Valentin Saint-Affrique samedi 14 février 2026.

Soirée Saint Valentin

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – – EUR
50
Tarif de base plein tarif
prix par personne

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

La magie s’invite au Matchico pour la Saint-Valentin !
Une soirée tout en douceur, pensée pour partager un moment à deux.
Au programme
Un menu gourmand
Une animation magique mêlant magie et variété française avec Mika Anim
Une coupe de champagne rosé incluse
… et peut-être quelques surprises
Une ambiance intimiste et conviviale, comme on les aime. 50  .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99  lematchico@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Magic at Matchico for Valentine’s Day!

L’événement Soirée Saint Valentin Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)