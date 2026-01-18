Soirée Saint-Valentin Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin
Soirée Saint-Valentin
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne
Scène ouverte et chansons d’amour.
18h-12h, salle Tiers-lieu. 1 € 5 €.
Mikado café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine mikado.kf@gmail.com
English : Soirée Saint-Valentin
Come and discover local amateur musicians.
Prices: 1 ? 5 ?
6:30pm-8pm , salle Tiers-Lieu
Mikado café mikado.kf@gmail.com
