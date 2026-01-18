Soirée Saint-Valentin Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin

Soirée Saint-Valentin Salle Tiers-Lieu Saint-Aquilin vendredi 13 février 2026.

Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin Dordogne

Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13

2026-02-13

Scène ouverte et chansons d’amour.

18h-12h, salle Tiers-lieu. 1 € 5 €.

Mikado café mikado.kf@gmail.com
Salle Tiers-Lieu Place de l’église Saint-Aquilin 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   mikado.kf@gmail.com

English : Soirée Saint-Valentin

Come and discover local amateur musicians.

Prices: 1 ? 5 ?

6:30pm-8pm , salle Tiers-Lieu

Mikado café mikado.kf@gmail.com

