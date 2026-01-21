Soirée Saint Valentin Restaurant Casa Toto Saint-Rambert-d’Albon

Soirée Saint Valentin

Restaurant Casa Toto 7b route d'Anneyron Saint-Rambert-d'Albon Drôme

Tarif : 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

14 février 2026, 19:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Venez passer une belle soirée à l’occasion de la saint Valentin. Le menu est détaillé sur le dépliant.

Réservation conseillée.

.

Restaurant Casa Toto 7b route d’Anneyron Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 71 21 17 cfarre1@orange.fr

English :

Come and enjoy a wonderful evening on the occasion of Valentine’s Day. The menu is detailed on the leaflet.

Reservations recommended.

