Soirée Saint Valentin Restaurant Casa Toto Saint-Rambert-d’Albon

Restaurant Casa Toto 7b route d’Anneyron Saint-Rambert-d’Albon Drôme
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Début : 2026-02-14 19:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Venez passer une belle soirée à l’occasion de la saint Valentin. Le menu est détaillé sur le dépliant.
Réservation conseillée.
Restaurant Casa Toto 7b route d’Anneyron Saint-Rambert-d’Albon 26140 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 71 21 17 cfarre1@orange.fr
English :
Come and enjoy a wonderful evening on the occasion of Valentine’s Day. The menu is detailed on the leaflet.
Reservations recommended.
