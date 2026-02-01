SOIREE SAINT VALENTIN Santenay

SOIREE SAINT VALENTIN

5 Avenue des Sources Santenay Côte-d’Or

Tarif : 36 – 36 – 39 EUR

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

2026-02-13

Détendez vous dans la douce atmosphère de notre eau thermale chaude, du sauna, du hammam, de la grotte musicale.

Profitez d’un apéritif dinatoire mignardises salées, sucrées et cocktails maison sans alcool.

Du 09 au 14 février profitez d’offres spéciales, pour tout achat d’un soin ou rituel duo une bougie eau d’Inès sera offerte et bénéficiez de 10% sur les huiles de corps et le coffret cosmétique spécial Saint Valentin. .

5 Avenue des Sources Santenay 21590 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 79 48 00 00 santenay@valvital.fr

