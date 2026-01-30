Soirée Saint Valentin Restaurant À Table Vibraye

Soirée Saint Valentin Restaurant À Table Vibraye samedi 14 février 2026.

Soirée Saint Valentin

Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye Sarthe

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

Date(s) :
2026-02-14

Menu spécial Saint Valentin à 40€   .

Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 9 55 44 22 42  contact@atablevibraye.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Saint Valentin Vibraye a été mis à jour le 2026-01-28 par Pays Perche Sarthois