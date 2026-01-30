Soirée Saint Valentin Restaurant À Table Vibraye

Soirée Saint Valentin

Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye Sarthe

Tarif : 40 – 40 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Menu spécial Saint Valentin à 40€ .

Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 9 55 44 22 42 contact@atablevibraye.fr

