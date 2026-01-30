Soirée Saint Valentin Restaurant À Table Vibraye
Soirée Saint Valentin Restaurant À Table Vibraye samedi 14 février 2026.
Soirée Saint Valentin
Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye Sarthe
Tarif : 40 – 40 – EUR
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Menu spécial Saint Valentin à 40€ .
Restaurant À Table 65 rue des Sablons Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 9 55 44 22 42 contact@atablevibraye.fr
