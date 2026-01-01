Soirée Saint-Vincent à l’Atrium Cahors

Soirée Saint-Vincent à l’Atrium

Route de Toulouse Cahors Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2026-01-23 19:00:00

fin : 2026-01-23 21:00:00

2026-01-23

En ce mois de janvier, truffe et Saint patron du vin font la fête…! Pour l'occasion, nous avons préparé une soirée spéciale Saint-Vincent truffée !

Participez à une dégustation de vieux millésimes de Cahors accordés avec des mets à la truffe préparés par le chef de La Table de Haute Serre.

Profitez d'une réduction de 10 % sur tous les vins de l'AOP Cahors et de 15 % sur les vins dégustés lors de la soirée.

Route de Toulouse Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 20 80 90

This January, truffles and the patron saint of wine are celebrating…! For the occasion, we've prepared a special evening: Saint-Vincent truffée!

Participate in a tasting of old Cahors vintages paired with truffle dishes prepared by the chef of La Table de Haute Serre.

Enjoy a 10% discount on all Cahors PDO wines and 15% on wines tasted during the evening.

