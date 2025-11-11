Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie Restaurant la Raffinerie Saint-Estèphe

Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie

Restaurant la Raffinerie 8 Boulevard Maritime Saint-Estèphe Gironde

Tarif : 80 – 80 – 80 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

L’Office de tourisme Médoc-Vignoble vous informe

le restaurant la Raffinerie organise une soirée bien-être pour démarrer la nouvelle année avec, au programme exploration psycho-émotionnelle guidée, atelier d’écriture, cercle de paroles et de partages, méditation et ateliers énergétiques,….

Repas avec boissons inclus.

Sur réservation, le nombre de places étant limité. .

Restaurant la Raffinerie 8 Boulevard Maritime Saint-Estèphe 33180 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 41 34 30

English : Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie

German : Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie

Italiano :

Espanol : Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie

L’événement Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie Saint-Estèphe a été mis à jour le 2025-11-07 par OT Médoc-Vignoble