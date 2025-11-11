Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie Restaurant la Raffinerie Saint-Estèphe
Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie Restaurant la Raffinerie Saint-Estèphe samedi 10 janvier 2026.
Soirée Salon des Secrets à la Raffinerie
Restaurant la Raffinerie 8 Boulevard Maritime Saint-Estèphe Gironde
le restaurant la Raffinerie organise une soirée bien-être pour démarrer la nouvelle année avec, au programme exploration psycho-émotionnelle guidée, atelier d’écriture, cercle de paroles et de partages, méditation et ateliers énergétiques,….
Repas avec boissons inclus.
Sur réservation, le nombre de places étant limité. .
