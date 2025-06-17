SOIRÉE SALSA À LA GUINGUETTE DU ROY Béziers

Lieu-dit Vaisseries Béziers Hérault

Début : 2025-06-17

fin : 2025-06-17

2025-06-17 2025-06-24 2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

Dansez la salsa tous les mardis de l’été au cœur du parc du Château Vaisseries ! Cours et soirée animés par Manuella dans une ambiance conviviale et estivale.

Au cœur du parc centenaire du Château Vaisseries, laissez-vous emporter par la salsa chaque mardi de l’été !

Cours et soirée animés par Manuella, pour des moments de danse inoubliables.

Entrée libre Réservation conseillée. .

English :

Salsa dancing every Tuesday this summer in the heart of the Château Vaisseries park! Classes and evenings hosted by Manuella in a friendly summer atmosphere.

German :

Tanzen Sie jeden Dienstag im Sommer Salsa im Park des Schlosses Vaisseries! Kurse und Abendveranstaltungen unter der Leitung von Manuella in einer freundlichen und sommerlichen Atmosphäre.

Italiano :

Quest’estate si balla la salsa tutti i martedì nel cuore del parco delle Château Vaisseries! Lezioni e serate condotte da Manuella in un’atmosfera estiva e amichevole.

Espanol :

Bailes de salsa todos los martes del verano en el corazón del parque de las Vaisseries del Château Clases y veladas dirigidas por Manuella en un agradable ambiente estival.

