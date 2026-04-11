Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe L’alcazar Lamballe-Armor

Lamballe-Armor

Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe

L’alcazar 14 Boulevard des Haras Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 18:30:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Envie de danser, de t’amuser et de voyager le temps d’une soirée ?

Initiation Salsa & Bachata animée par Chris et son association !

Au programme

Danses en ligne Madison/ kuduru/ Jérusaléma/ kompa/Afro..

Initiation Salsa & Bachata (ouverte à tous, débutants bienvenus)

Ambiance latino, musique caliente & bonne humeur garantie

Soirée dansante pour mettre en pratique vos premiers pas

Tapas savoureux & cocktails rafraîchissants pour régaler vos papilles .

L’alcazar 14 Boulevard des Haras Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 31 48

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English :

L’événement Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor