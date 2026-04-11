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Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe L’alcazar Lamballe-Armor

Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe L’alcazar Lamballe-Armor samedi 11 avril 2026.

Lieu : L'alcazar

Adresse : 14 Boulevard des Haras

Ville : 22400 Lamballe-Armor

Département : Côtes-d'Armor

Début : samedi 11 avril 2026

Fin : samedi 11 avril 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Lamballe-Armor

Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe

L’alcazar 14 Boulevard des Haras Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11

Date(s) :
2026-04-11

Envie de danser, de t’amuser et de voyager le temps d’une soirée ?
Initiation Salsa & Bachata animée par Chris et son association !
Au programme
 Danses en ligne Madison/ kuduru/ Jérusaléma/ kompa/Afro..
 Initiation Salsa & Bachata (ouverte à tous, débutants bienvenus)
 Ambiance latino, musique caliente & bonne humeur garantie
 Soirée dansante pour mettre en pratique vos premiers pas
 Tapas savoureux & cocktails rafraîchissants pour régaler vos papilles   .

L’alcazar 14 Boulevard des Haras Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 31 48 

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English :

L’événement Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor

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