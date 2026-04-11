Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe L’alcazar Lamballe-Armor
Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe L’alcazar Lamballe-Armor samedi 11 avril 2026.
Lamballe-Armor
Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe
L’alcazar 14 Boulevard des Haras Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 18:30:00
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Envie de danser, de t’amuser et de voyager le temps d’une soirée ?
Initiation Salsa & Bachata animée par Chris et son association !
Au programme
Danses en ligne Madison/ kuduru/ Jérusaléma/ kompa/Afro..
Initiation Salsa & Bachata (ouverte à tous, débutants bienvenus)
Ambiance latino, musique caliente & bonne humeur garantie
Soirée dansante pour mettre en pratique vos premiers pas
Tapas savoureux & cocktails rafraîchissants pour régaler vos papilles .
L’alcazar 14 Boulevard des Haras Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 30 31 48
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English :
L’événement Soirée Salsa à l’Alcazar Lamballe Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor
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