Soirée Salsa avec Salsa vanille Magic Mirrors Istres

Soirée Salsa avec Salsa vanille

Samedi 10 janvier 2026 de 20h à 23h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône

Début : 2026-01-10 20:00:00

fin : 2026-01-10 23:00:00

Noche Suena Timba Soirée 100% Caliente

Venez vibrer aux rythmes de la meilleure Salsa Cubaine et de la Bachata Dominicaine

20h Cours avec Millie Timbera

21h Soirée Dansante Dj El Rubio .

Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 07 42 77

English :

Noche Suena Timba: 100% Caliente evening

Come and vibrate to the rhythms of the best Cuban Salsa and Dominican Bachata

