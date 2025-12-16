Soirée Salsa avec Salsa vanille Magic Mirrors Istres
Soirée Salsa avec Salsa vanille Magic Mirrors Istres samedi 10 janvier 2026.
Soirée Salsa avec Salsa vanille
Samedi 10 janvier 2026 de 20h à 23h. Magic Mirrors CEC les heures claires Istres Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Début : 2026-01-10 20:00:00
fin : 2026-01-10 23:00:00
2026-01-10
Noche Suena Timba Soirée 100% Caliente
Venez vibrer aux rythmes de la meilleure Salsa Cubaine et de la Bachata Dominicaine
20h Cours avec Millie Timbera
21h Soirée Dansante Dj El Rubio .
Magic Mirrors CEC les heures claires Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 79 07 42 77
English :
Noche Suena Timba: 100% Caliente evening
Come and vibrate to the rhythms of the best Cuban Salsa and Dominican Bachata
