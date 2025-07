Soirée Salsa & Bachata – Avec l’asso Bailasi Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes

Soirée dansate : Salsa et Bachata

L’association Bailasi, en collaboration avec Le Parce des Bois Guinguette, vous donne rdendez-vous samedi soir 01 août pour une session de danse en plein air !

PROGRAMME

– 19h : initiation salsa

– à suivre salsa/bachata pour danser au coucher du soleil

L’initiation et la soirée sont gratuites gratuit. La consommation de courtoisie bien entendu

Accès par les parkings côté restaurant le Wok. Suivre les indications « Guinguette » à l’entrée du Parc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-01T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-01T23:00:00.000+02:00

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine