Soirée Salsa & Bachata – Avec l’asso Bailasi Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Rennes Vendredi 29 août, 19h00 Ille-et-Vilaine

Pendant l’été, rdv à la Guinguette des Gayeulles pour danser à ciel ouvert !

C’est sur la grande terrasse au bord de l’eau que l’on se retrouve pour danser.

Bar, tapas, restauration, glaces… Tout est là pour passée une belle soirée d’été.

Rdv vendredi le 29 août de 19h à 23h :

– initiation salsa gratuite de 19h à 19h45

Cette intiation s’adresse à tous, notamment ceux qui n’ont jamais dansé de leur vie

– 20h à 23h : soirée salsa et bachata (50/50) et konpa de fin de soirée

Au plaisir de s’y voir !

Guinguette du Parc des Bois, Parc des Gayeulles Au Parc des Bois : Restaurant – Guinguette, Rue du Patis Tatelin, Rennes, France Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine