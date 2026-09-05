Informations pratiques

Diusse

Soirée Salsa & bachata, Chez les Boulettes

D13 Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 19:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

DERNIÈRE SOIRÉE LATINO DE LA SAISON !

Une dernière soirée caliente pour clôturer la saison en beauté ! Musique, danse, bonne humeur et ambiance garantie ! Venez profiter une dernière fois de la saison de la Guinguette des Boulettes !

On vous attend nombreux pour faire chauffer la piste ! 19h ouverture. 21h initiation Salsa & Bachata. Buvette et restauration sur place. .

D13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com

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English : Soirée Salsa & bachata, Chez les Boulettes

L’événement Soirée Salsa & bachata, Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran