Soirée Salsa & bachata, Chez les Boulettes Diusse
samedi 5 septembre 2026 · Diusse
Informations pratiques
Diusse
Soirée Salsa & bachata, Chez les Boulettes
D13 Diusse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 19:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
DERNIÈRE SOIRÉE LATINO DE LA SAISON !
Une dernière soirée caliente pour clôturer la saison en beauté ! Musique, danse, bonne humeur et ambiance garantie ! Venez profiter une dernière fois de la saison de la Guinguette des Boulettes !
On vous attend nombreux pour faire chauffer la piste ! 19h ouverture. 21h initiation Salsa & Bachata. Buvette et restauration sur place. .
D13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com
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English : Soirée Salsa & bachata, Chez les Boulettes
L’événement Soirée Salsa & bachata, Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-08-27 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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