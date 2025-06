Soirée Salsa Bachata Kizomba Salle de la Grand-Terre Aureille 29 juin 2025 18:00

Bouches-du-Rhône

Soirée Salsa Bachata Kizomba Dimanche 29 juin 2025 de 18h à 23h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône

Date :

Début : 2025-06-29 18:00:00

fin : 2025-06-29 23:00:00

Date(s) :

2025-06-29

Participez à la soirée Salsa Bachata Kizomba, dimanche 29 juin de 18h à 23h, dans la Salle de la Grand-Terre à Aureille !

Dimanche 29 juin on se retrouve de 18h à 23h dans la magnifique salle de danse d’Aureille (200m2 de parquet), au pied des Alpilles, pour une fin d’après-midi dansante en mode auberge espagnole chacun emmène à boire ou à manger et on partage en toute simplicité.

Grand parking et terrasse.

Ambiance joyeuse et conviviale avec :

18h cours de Bachata débutant offert avec July

19h 23h on danse avec 3 Salsa, 3 Bachata, 3 Kizomba, 1 Semba, 1 Rock.

Pensez à prendre votre verre !

Entrée gratuite, sourire obligatoire. .

Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur brunosoler30@gmail.com

English :

Join us for the Salsa Bachata Kizomba evening on Sunday 29 June from 6pm to 11pm at the Salle de la Grand-Terre in Aureille!

German :

Nehmen Sie an der Salsa Bachata Kizomba Party am Sonntag, den 29. Juni von 18 bis 23 Uhr im Salle de la Grand-Terre in Aureille teil!

Italiano :

Unitevi a noi per la serata Salsa Bachata Kizomba domenica 29 giugno dalle 18.00 alle 23.00 presso la Salle de la Grand-Terre di Aureille!

Espanol :

Únase a nosotros en la velada Salsa Bachata Kizomba el domingo 29 de junio de 18:00 a 23:00 en la Salle de la Grand-Terre de Aureille

L’événement Soirée Salsa Bachata Kizomba Aureille a été mis à jour le 2025-06-21 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles