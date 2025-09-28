Soirée Salsa Bachata Kizomba Salle de la Grand-Terre Aureille
Soirée Salsa Bachata Kizomba Salle de la Grand-Terre Aureille dimanche 28 septembre 2025.
Soirée Salsa Bachata Kizomba
Dimanche 28 septembre 2025 de 18h à 23h. Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille Bouches-du-Rhône
Début : 2025-09-28 18:00:00
fin : 2025-09-28 23:00:00
2025-09-28
Participez à une soirée Salsa Bachata Kizomba, dimanche 28 septembre de 18h à 23h, dans la Salle de la Grand-Terre à Aureille !
Rendez-vous dimanche 28 septembre dans la magnifique salle de danse d’Aureille (200m2 de parquet), au pied des Alpilles, pour une fin d’après-midi dansante en mode auberge espagnole chacun emmène à boire ou à manger et on partage en toute simplicité.
Grand parking et terrasse.
Ambiance joyeuse et conviviale avec 3 Salsa, 3 Bachata, 3 Kizomba, 1 Semba, 1 Rock !
Pensez à prendre votre verre !
Entrée gratuite, sourire obligatoire. .
Salle de la Grand-Terre Rue de la Grand-Terre Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur brunosoler30@gmail.com
English :
Join us for a Salsa Bachata Kizomba evening on Sunday 28 September from 6pm to 11pm in the Salle de la Grand-Terre in Aureille!
German :
Nehmen Sie am Sonntag, den 28. September, von 18 bis 23 Uhr an einem Salsa-Bachata-Kizomba-Abend im Salle de la Grand-Terre in Aureille teil!
Italiano :
Unitevi a noi per una serata di Salsa Bachata Kizomba domenica 28 settembre dalle 18.00 alle 23.00 presso la Salle de la Grand-Terre di Aureille!
Espanol :
Acompáñenos en una velada de salsa, bachata y kizomba el domingo 28 de septiembre de 18:00 a 23:00 en la Salle de la Grand-Terre de Aureille
