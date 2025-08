Soirée salsa, bachata, kizomba Castelmoron-sur-Lot

Soirée salsa, bachata, kizomba Castelmoron-sur-Lot samedi 30 août 2025.

Soirée salsa, bachata, kizomba

Terrasse de la mairie Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

Viens danser la salsa, la bachata et la kizomba !

18h initiation danse sur talons avec Cupcake Framboise

19h initiation kizomba avec Caroline et Tahin

20h initiation salsa avec Audrey et Ibaha

21h-2h soirée SBK

Participation au chapeau. Buvette.

Viens danser la salsa, la bachata et la kizomba !

18h initiation danse sur talons avec Cupcake Framboise

19h initiation kizomba avec Caroline et Tahin

20h initiation salsa avec Audrey et Ibaha

21h-2h soirée SBK

Participation au chapeau. Buvette. .

Terrasse de la mairie Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 78 18 42 23

English : Soirée salsa, bachata, kizomba

Come and dance salsa, bachata and kizomba!

6pm: introduction to dancing in heels with Cupcake Framboise

7pm: kizomba initiation with Caroline and Tahin

8pm: salsa initiation with Audrey and Ibaha

9pm-2am: SBK party

Participation by hat. Refreshments.

German :

Komm und tanze Salsa, Bachata und Kizomba!

18 Uhr: Einführung in den Tanz auf Absätzen mit Cupcake Himbeere

19 Uhr: Kizomba-Einführung mit Caroline und Tahin

20 Uhr: Salsa-Einführung mit Audrey und Ibaha

21h-2h: SBK Party

Teilnahme mit Hut. Getränkestand.

Italiano :

Venite a ballare la salsa, la bachata e la kizomba!

ore 18.00: introduzione al ballo sui tacchi con Cupcake Framboise

ore 19.00: iniziazione alla kizomba con Caroline e Tahin

ore 20.00: iniziazione alla salsa con Audrey e Ibaha

21.00-14.00: festa SBK

Partecipazione a cappello. Bar per il rinfresco.

Espanol : Soirée salsa, bachata, kizomba

¡Ven a bailar salsa, bachata y kizomba!

18h: iniciación al baile con tacones con Cupcake Framboise

19 h: iniciación a la kizomba con Caroline y Tahin

20h: iniciación a la salsa con Audrey e Ibaha

21.00-14.00: fiesta SBK

Participación con gorra. Barra de refrescos.

L’événement Soirée salsa, bachata, kizomba Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-04 par OT Lot-et-Tolzac